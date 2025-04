Cosenza-Brescia, vietata la trasferta ai tifosi lombardi. E con la protesta degli ultrà di casa sarà un “Marulla” semi vuoto

StrettoWeb

Non sarà proprio lo scenario più bello quello che si prospetta per sabato pomeriggio allo stadio “Marulla”, in occasione del match tra Cosenza e Brescia. Se i Lupi sono disperati, le Rondinelle non se la passano molto meglio. In due anni, tra l’altro, poco è cambiato, considerando che nel giugno 2023 le squadre si affrontarono per un sanguinoso playout: i calabresi ebbero la meglio, ne seguì una guerriglia, ma alla fine i lombardi si salvarono per via del caso Reggina.

Proprio alla luce del caos di allora, con i disordini causati dai tifosi del Brescia al termine della gara, il Prefetto di Cosenza ha vietato l’ingresso allo stadio “Marulla” a tutti i residenti di Brescia e Provincia. Settore ospiti vuoto, dunque. A questo, da aggiungere la protesta degli ultrà del Cosenza, che in un comunicato hanno annunciato che diserteranno lo stadio per le gare interne fino a fine stagione. Seguiranno la squadra solo in trasferta. La decisione è frutto della contestazione verso la proprietà che ormai va avanti da tempo, senza che possano manifestarsi soluzioni all’orizzonte.

Alla luce di queste decisioni, è altissima la probabilità – anzi è quasi una certezza – che sabato il “Marulla” si presenti semi vuoto all’appuntamento di campionato, nonostante le speciali promo della società rivolte ai giovani, che entreranno gratis.

