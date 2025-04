Cosenza-Brescia, la prevendita: sconti speciali e giovani gratis allo stadio | INFO e PREZZI

StrettoWeb

In una nota sul proprio sito ufficiale, il Cosenza “comunica che sarà attiva dalle ore 11:00 di mercoledì 9 aprile 2025, presso il botteghino Curva Nord “Catena”, nelle rivendite autorizzate e online su vivaticket.com, la prevendita per la gara Cosenza – Brescia, valida per la trentatreesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15:00 di sabato 12 aprile 2025. In occasione della gara in questione si comunica l’indisponibilità dei settori Tribuna B e Tribuna “Rao” e il contestuale spostamento degli abbonati, rispettivamente, nei settori di Tribuna A e Tribuna Rossa Sud”.

Nonostante la beffa, e nonostante la classifica precaria, il club continua a credere nella permanenza, fatto che rappresenterebbe l’ennesima impresa di una squadra ormai abituata a rincorrere la salvezza con rimonte finali pazze. Questa volta è più difficile ma il Brescia, prossimo avversario, evoca bei ricordi ai Lupi, per via dello spareggio playout di due anni fa. Per l’occasione, “il “Marulla” apre le porte ai ragazzi delle scuole, scuole calcio e delle associazioni della Provincia di Cosenza. In occasione della gara Cosenza – Brescia di sabato 12 aprile 2025 alle ore 15:00. La Società Cosenza Calcio invita le scuole, le scuole calcio e le associazioni a presenziare con i propri giovani tesserati e associati sugli spalti dello stadio San Vito Gigi Marulla”, si legge ancora.

“Le scuole, le calcio e le associazioni potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti (di età inferiore ai 14 anni) di accedere gratuitamente al settore Tribuna A (iniziativa valida fino al raggiungimento di 900 aderenti). Gli enti dovranno inviare il modulo in formato excel, presente in allegato, compilato in ogni spazio, nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di nascita, provincia di residenza e i medesimi dati per un accompagnatore, che deve essere indicato per ogni dieci minori presenti nell’elenco all’indirizzo biglietteria@cosenzacalcio.it entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 10 aprile”.

Gli orari

BOTTEGHINI Stadio San Vito – “Gigi Marulla” – “Curva Nord “Catena”

Mercoledì 9 aprile dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Giovedì 10 e venerdì 11 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Sabato 12 dalle 10:00 alle 15:45.

