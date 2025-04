Catanzaro, scintille Comune-Regione sullo stadio “Ceravolo”: “tanti annunci, ma i soldi dove sono?”. E’ polemica

StrettoWeb

Lo stadio “Ceravolo” continua a rimanere al centro delle polemiche politiche in Calabria. Qualche giorno fa Mancuso ha annunciato il finanziamento di 9 milioni di euro da parte della Regione, ma queste parole hanno scatenato reazioni forti. Non solo da Cosenza, in quello che è stato un vero e proprio atto di “gelosia”, ma anche a Catanzaro stesso, per via delle scintille con il Comune. Mancuso, infatti, annunciando il finanziamento, aveva affermato: “ora tocca al Comune“. Una frase che ha fatto arrabbiare il consigliere Vincenzo Capellupo.

“Se ne parla da mesi ed è passato qualche giorno dall’ultimo annuncio relativo ai nove milioni per lo Stadio Ceravolo, ma dei soldi non vi è tuttora traccia. Non ci arrivano conferme in merito alla firma del decreto di finanziamento da parte della Regione Calabria, un fatto che stona con gli annunci di una certa parte politica che, nel commentare con entusiasmo l’importante risultato, dall’altro non ha perso tempo nel mettere le mani avanti e addossare responsabilità e ritardi sul Comune di Catanzaro”, ha scritto Capellupo in una nota stampa.

“Non voglio pensare che questa sia stata una strategia per cercare di gettare fumo negli occhi dei cittadini e celare l’operazione che, contestualmente, ha visto inondare Cosenza di un fiume di milioni per università e sanità. Una notizia, questa ultima, che porta con se anche i dubbi, finora rimasti non fugati, su che fine hanno fatto i 260 milioni stanziati per l’Ospedale di Catanzaro ad oggi scomparsi. Attendiamo di saperlo dal Presidente Occhiuto, già commissario ad acta per la salute e da poco nominato anche commissario per l’attuazione degli interventi riguardanti il sistema ospedaliero”.

Il dubbio: “non vorrei che sia una strategia per creare problemi al Comune e all’US Catanzaro…”

“Ma il silenzio del centrodestra catanzarese, rispetto ai nostri legittimi dubbi, non fa ben sperare, sui soldi per l’ospedale, così come sul futuro di altri importanti presidi sanitari e dipartimenti che sono finiti per essere terra di conquista a danno del Capoluogo di Regione e dei malati calabresi. Tornando allo Stadio, speriamo di non dover attendere troppo tempo per l’incasso effettivo delle risorse annunciate. Il timore concreto è che i ritardi possano compromettere la programmazione dei lavori a cavallo della prossima stagione”.

“E qualche malpensante potrebbe obiettare che questa sia la strategia messa in campo dalla Regione Calabria, per creare problemi al Comune di Catanzaro e all’Us Catanzaro, nella consapevolezza che senza soldi le procedure di legge con tempi necessari non possono essere avviate. Sarebbe davvero il colmo, dopo aver atteso così tanto, oltre che un danno sia per l’amministrazione, messa all’angolo dalla burocrazia, che per l’Uesse Catanzaro e tutti i tifosi spettatori non paganti di questa vicenda che riflette ostilità verso Catanzaro e la sua squadra di calcio”, si chiude la nota.

