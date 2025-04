La Regione Calabria finanzia ancora lo stadio “Ceravolo” di Catanzaro ma a Cosenza si arrabbiano: “per il San Vito…”

StrettoWeb

“Bene l’investimento della Regione Calabria sullo stadio Ceravolo di Catanzaro, per il quale è stato già stanziato un finanziamento pari a 12 milioni di euro, superando di ben 3 milioni di euro la richiesta formulata dalla Giunta Fiorita. Cosenza, invece, ancora aspetta il finanziamento ottenuto dalla mia Amministrazione Comunale a seguito del progetto presentato nel luglio del 2023 per poter mettere mano allo stadio San Vito-Marulla. Una struttura vetusta, che risale agli anni Sessanta e che ha bisogno di molti interventi per essere adeguata alla normativa in materia di strutture sportive, rispettando specifici requisiti e caratteristiche”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, plaudendo alla notizia del finanziamento stanziato per lo stadio della città di Catanzaro da parte della Regione Calabria.

“Merito di Mancuso, mentre Occhiuto a Cosenza…”

Molto di questo finanziamento – ha sottolineato Franz Caruso – “lo deve al suo concittadino presidente del consiglio regionale e commissario della Lega, Filippo Mancuso, che evidentemente sostiene il territorio di origine, a differenza del cosentino governatore Roberto Occhiuto che consente questi squilibri e differenze”. Franz Caruso, quindi, richiama doverosamente l’attenzione anche sulla più importante struttura sportiva della città dei Bruzi “che – prosegue – nel rispetto di tutti e di ognuno, non può essere sempre ignorata e messa da parte, anche dopo aver ottenuto i finanziamenti dal CIPESS”.

“Ho sempre ritenuto i campanilismi logiche becere di un modo di fare politica che deve assolutamente tramontare- sottolinea Franz Caruso – ma per il nostro San Vito-Marulla la Regione Calabria non sta battendo colpo. Dopo aver tagliato la nostra richiesta di finanziamento, passandola da 9 milioni di euro a circa 7 milioni di euro, ed una serie di interlocuzioni, non è stato concretizzato alcuno stanziamento. Eppure sia la Giunta che il Consiglio Comunale, così come gli uffici di settore che si sono avvalsi delle indicazioni dell’assessore Damiano Covelli che molto si è speso per questo progetto, hanno provveduto a completare ogni atto procedurale per come ci è stato richiesto e per gli adempimenti di nostra competenza”.

“Si è trattato di un impegno massiccio da parte degli organismi politico/amministrativi del Comune, che ha interessato, quindi, anche il Consiglio Comunale, per il quale ringrazio il Presidente Giuseppe Mazzuca, ed i tecnici dell’Ente. Un lavoro, portato avanti all’unisono, volto a garantire la riqualificazione del nostro Stadio che rappresenta per la città ed i cosentini un luogo simbolo della nostra identità rossoblu, oltre che di socializzazione e condivisione. Mi auguro – conclude Franz Caruso – che la Regione Calabria proceda speditamente per far avere a Cosenza i finanziamenti ottenuti per lo stadio San Vito-Marulla attraverso la formale pubblicazione del relativo decreto”.

