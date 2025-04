Catania, una tifoseria da Serie A: l’atmosfera e la coreografia del “Massimino” fanno il giro del web, “grazie” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Quasi 20 mila spettatori. Quasi sold out. Quasi Serie A. Anzi, l’atmosfera era anche da Coppe Europee, ma si giocava in Serie C. Protagonista? Catania. Il Catania. Ieri sera, nel posticipo del girone C, il “Massimino” ha ospitato il match tra gli etnei e la capolista Avellino, vinto per 1-2 dagli irpini in rimonta nonostante una buona prova degli avversari, andati anche in vantaggio. La scena, però, l’ha rubata l’impianto, con i suoi protagonisti più importanti: i tifosi.

Bellissima la coreografia di inizio gara, travolgente ed entusiasmante il supporto degli ultrà e di tutto lo stadio nel corso della sfida. Le immagini stanno facendo il giro del web e dei social. Già due anni fa, in Serie D, Catania aveva dato dimostrazione di non c’entrare niente non coi Dilettanti, ma proprio con la Serie C e la Serie B. “Grazie è una parola semplice che viene dal cuore”, ha scritto la società postando un reel che ha immortalato alcuni momenti.

