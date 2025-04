Serie C: sconfitta per il Catania davanti a circa 19 mila spettatori, l’Avellino espugna il Massimino e torna in vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

Niente da fare per il Catania. Nella 35ª giornata del campionato di Serie C, Girone C, l’Avellino espugna il Massimino, davanti a 18.684 spettatori, e ritorna in vetta alla classifica dopo il momentaneo passaggio in prima posizione dell’Audace Cerignola. Non cambia molto per i siciliani che comunque hanno i playoff praticamente sicuri, di certo una miglior posizione in classifica poteva indubbiamente aiutare negli accoppiamenti con le altre squadre. Nelle ultime giornate, la squadra di Toscano deve ottenere il bottino pieno per non essere superata da altre squadre.

La partita

All’8 il Catania passa in vantaggio con Lunetta ma dopo 4 minuti l’Avellino pareggia con Patierno. A questo punto gli irpini spingono mentre i siciliani preferiscono aspettare gli avversari. Al 66′ i campani passano in vantaggio ancora con un super Patierno. Il Catania cerca di reagire ma non riesce a rendersi pericoloso. Dopo 7 minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno 1-2

Juventus U23-Crotone 4-1

Latina-Trapani 0-2

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Cavese-Audace Cerignola 0-2

Monopoli-Potenza 0-0

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina 2-1

Ore 19:30

Catania-Avellino 1-2

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano-Casertana

Riposano: Foggia e Benevento

Classifica Serie C Girone C

Avellino 66* Audace Cerignola 64* Monopoli 54 Crotone 51 Catania 47 Picerno 47 Benevento 46* Potenza 46* Juventus U23 41 Giugliano 39** Cavese 38* Trapani 35* Sorrento 35* Altamura 34* Foggia 30* Latina 28* Casertana 25** ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Programma 36ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Cavese-Catania

Picerno-Latina

Ore 17.30

Giugliano-Sorrento

Domenica 13 aprile

Ore 17.30

Potenza-Casertana

Trapani-Altamura

Ore 19.30

Audace Cerignola-Benevento

Avellino-Monopoli

Lunedì 14 aprile

Ore 20.30

Crotone-Foggia

Riposano: ACR Messina e Juventus U23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.