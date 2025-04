Catania, arbitro aggredito dopo partita Under 17: Daspo e squalifiche per quattro giovani calciatori

StrettoWeb

Squalificati per cinque anni dal giudice sportivo e sottoposti al Daspo da parte del Questore di Catania. Sono i provvedimenti emessi nei confronti di quattro calciatori della Rsc Riposto che, il 5 aprile scorso, a conclusione della gara con l’Ads Pedara, valevole per i play-off della categoria Under 17, avrebbero partecipato all’aggressione dell’arbitro. Il direttore di gara, un 19enne, è stato inseguito, accerchiato e colpito con calci e pugni, riportando ferite giudicate guaribili in sette giorni. Carabinieri della compagnia di Giarre e della stazione di Riposto hanno identificato quattro degli aggressori, tutti minorenni e tutti calciatori della Rsc Riposto.

Il rapporto dei militari dell’Arma ha portato all’emissione di Daspo da parte del Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che vieta ai quattro l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Il Daspo è stato emesso per tre anni nei confronti di un 15enne e di un 17enne e di due anni per un 14enne e un altro 17enne. Essendo i destinatari minorenni, il provvedimento è stato notificato da carabinieri ai genitori. Sono in corso indagini per identificare gli altri partecipanti all’aggressione.

