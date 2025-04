Il calcio si ferma ancora per la morte del Papa: in Serie A non si gioca sabato, mentre in B e in C…

StrettoWeb

Dopo i rinvii di ieri, giorno della morte di Papa Francesco, il calcio si ferma ancora per commemorare la scomparsa di Bergoglio. Sabato, giorno dei funerali, la Serie A non scenderà in campo. Lo ha annunciato il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Erano tre le partite in programma e non si disputeranno: si tratta di Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma. Si giocheranno regolarmente, invece, le partite di domenica.

Sabato, da calendario, in campo anche la Serie B e la Serie C. In cadetteria Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo, in Serie C tutta l’ultima giornata della stagione regolare alle ore 16.30. Al momento non ci sono comunicazioni in merito su queste due categorie e dunque le partite non dovrebbero subire variazioni. Non sono da escludere possibili aggiornamenti.

Non mancano le polemiche, già frequenti da ieri. Tanti i disagi relativi ai rinvii: dall’ordine pubblico a – soprattutto – gli incastri di un calendario già fittissimo. Le partite rinviate ieri verranno recuperate domani (Serie A) e il 13 maggio (Serie B), mentre quelle che non si giocheranno sabato potrebbero essere disputate tra domenica (Inter-Roma e Como-Genoa) e lunedì (Lazio-Parma).

