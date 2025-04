Morte Papa Francesco, ufficiale: sabato si ferma tutto lo sport italiano. Calendari intasati, non mancano le polemiche

StrettoWeb

“Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice”. Questa è la nota ufficiale del Coni con cui lo stesso comunica difatti la sospensione di tutto lo sport italiano per sabato 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Francesco, morto ieri mattina.

Dopo l’annuncio del ministro Musumeci sulla sospensione di tre gare di Serie A, ora la nota ufficiale del Coni, organo superiore che ferma praticamente tutto lo sport in programma sabato. Nel calcio, quindi, anche le due gare di Serie B (tra cui Catanzaro-Palermo) e l’ultimo turno della stagione regolare di Serie C, il cui fischio d’inizio era previsto per le 16.30. Non mancano le polemiche, già feroci da ieri, soprattutto per quanto riguarda i recuperi. Il calendario, infatti, è già intasato, tra Coppa Italia e Champions League. In B e C, invece, ci sarà la post season, con playoff e playout.

Resta da capire quando verranno recuperate queste partite. La Serie A forse domenica, attesa per B e C. Quelle rinviate ieri, invece, saranno recuperate domani (la Serie A) e il 13 maggio (Serie B).

