La calabrese Simona Loizzo eletta nel direttivo federale della Lega

“Sono orgogliosa di essere stata eletta nel direttivo federale della Lega. Ringrazio tutti i delegati per la fiducia accordatami. Il direttivo, composto da 22 persone, sarà al fianco del segretario nazionale Matteo Salvini”. Lo dichiara Simona Loizzo. “Questo congresso di Firenze ci rafforza e ci porta in una dimensione politica che sarà fondamentale per ricostruire i rapporti con gli Stati Uniti e creare le condizioni per una nuova Europa”, rimarca Loizzo.

“Far parte di un organismo così importante è un riconoscimento non per me stessa ma per la Calabria – aggiunge Loizzo – terra nella quale il nostro partito vuole aggregare consensi e ampliare la partecipazione”.

