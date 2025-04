Lega, Salvini acclamato segretario fino al 2029. Vannacci prende la tessera del Carroccio

StrettoWeb

Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L’ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l’unica presentata. L’esito del voto è stato accolto dagli applausi dei leghisti tutti in piedi, riuniti nella Fortezza da Basso per il congresso. “Al prossimo congresso sarò qui con orgoglio di essere qui da delegato perché qua, non so chi e non so come, ma so che ci sarà il prossimo segretario federale, non vedo l’ora”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco del congresso della Lega in corso a Firenze.

“Ringrazio Meloni”

“Ringrazio non l’alleata ma l’amica per il suo messaggio al Congresso. L’autonomia e il premierato vanno insieme mano nella mano”, ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco del congresso della Lega in corso a Firenze. E ha aggiunto: “Su autonomia, non è un capriccio ma la salvezza di tutta l’Italia, serve a dare parità a di condizioni e di diritti, il merito”. “Di quello che mi avete chiesto parlerò sia con lui Piantedosi sia con Giorgia Meloni. Io a disposizione dell’Italia e della Lega, senza avere smanie”.

Salvini consegna a Vannacci la tessera della Lega

Roberto Vannacci ha preso la tessera della Lega. Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini dal palco del Congresso, consegnandola direttamente nelle mani dell’europarlamentare, prima di abbracciarlo. “Oggi sono orgoglioso di consegnare la tessera della Lega. Migliore risposta al popolo della Lega e alle ansie e turbamenti di tanti retroscenisti, siamo qua e andremo lontani”, ha detto Salvini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.