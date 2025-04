Bova Marina, il sindaco Zirilli risponde alla minoranza: “accuse senza fondamento”

StrettoWeb

“Mi sembra opportuno rispondere alle ultime dichiarazioni del gruppo di minoranza che, come al solito, si è lanciato in un elenco di contraddizioni senza fondamento e previsioni infondate, al solo scopo di confondere e distorcere la realtà. Un combine di argomenti senza filo conduttore ai quali si replica punto per punto”. E’ quanto afferma il Sindaco di Bova Marina, Andrea Zirilli.

Aterp

“Alienazione degli alloggi ATERP: A quanto pare, il gruppo di minoranza sembra aver frainteso completamente il discorso del Sindaco in Consiglio comunale. Non si è mai parlato di dover ristrutturare gli alloggi prima di procedere con la messa a bando, ma semplicemente di garantire che gli immobili siano in condizioni adeguate per essere ceduti, a seguito di un intervento programmato a breve termine, nell’interesse dell’ente . Ancora una volta, il loro entusiasmo nel sollevare allarmi infondati sembra essere più un tentativo di fare rumore che di entrare nel merito della questione”, rimarca Zirilli.

Assegnazione alloggi

“Assegnazione degli alloggi fuori graduatoria: la polemica sollevata sulla presunta “assegnazione fuori graduatoria” è l’ennesimo tentativo del gruppo di minoranza di far passare per un errore quello che in realtà è un atto di emergenza per una famiglia che necessita di un alloggio, come sollevato dalla relazione degli assistenti sociali. La sospensione dell’ordinanza, poi, non è affatto un errore come vogliono far credere, ma una corretta applicazione di una procedura amministrativa che chi ci ha preceduti aveva ignorato. La nostra Amministrazione, con il massimo della serietà, ha sospeso temporaneamente gli effetti dell’ordinanza proprio per rispettare le procedure previste per l’assegnazione degli alloggi, riservando quelli disponibili alle situazioni di emergenza abitativa. Non si tratta dunque di un “errore”, ma di un atto di buona amministrazione volto a sistemare una situazione che in passato era stata gestita in maniera approssimativa. Il gruppo di minoranza parla di sospensione avvenuta a seguito del loro accesso agli atti? Sembra fantasia. Mi sarei dovuto preoccupare dell’istanza di consiglieri comunali che disconoscono, come verificato in precedenza, la differenza tra “collaudo e regolare esecuzione” piuttosto che di “quadro economico e computo metrico”? Questa, evidentemente, risulta essere la loro tanto proclamata competenza tale da suscitare inquetudine. Il gruppo di minoranza sembra aver dimenticato che l’Amministrazione agisce nel rispetto delle leggi e delle procedure previste. Non è affatto necessario lanciarsi in allarmismi per questioni che vengono trattate con la dovuta attenzione. Se solo il gruppo avesse l’umiltà di documentarsi prima di lanciare accuse, forse eviterebbe di fare figure imbarazzanti“, rimarca la nota.

Dirigente tecnico

“Sul tema del dirigente tecnico, il gruppo di minoranza continua a confondere la realtà con la loro fantasia. Le dimissioni del dirigente, pur dispiacendo, non sono legate a questioni di incompetenza amministrativa, ma a ragioni personali del professionista in considerazione alle ore di lavoro disponibili presso il nostro ente rapportate alla mole di lavoro del settore tecnico. Continuare a insistere su un errore che non esiste altro non fa che rivelare l’incapacità di portare avanti una discussione costruttiva e credibile”, spiega la nota.

“In conclusione, più che concentrarsi su chiacchiere inutili, accuse senza fondamento e congetture, sarebbe auspicabile che il gruppo di minoranza portasse in Consiglio proposte serie e costruttive, che possano davvero fare la differenza per la nostra comunità. Fino ad oggi, nulla. Nonostante ciò, continueremo a lavorare con serietà e competenza per il bene di tutti, senza farci distrarre da chi preferisce alimentare il caos per distogliere l’attenzione dai disastri provocati in cinque anni di mal gestione”, conclude la nota.

