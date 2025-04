Bologna-Inter 1-0, nell’uovo di Pasqua una perla di Orsolini al 94′: cioccolata amara per Inzaghi

StrettoWeb

Un uovo amaro per l’Inter. Amarissimo. E anche senza sorpresa. La sorpresa dolcissima è invece per il Bologna: una perla di Orsolini. Nel giorno di Pasqua, l’Inter si ferma a Bologna, dove il Napoli aveva pareggiato qualche settimana fa. La squadra rossoblu si conferma osso durissimo e, al netto della sconfitta di Bergamo di una settimana fa, ha perso solo una volta nel nuovo anno. Ancora in piena corsa per la Champions, ha dato molto filo da torcere – fino all’ultimo istante – ai nerazzurri, in sofferenza nei minuti finali ed evidentemente in affanno, soprattutto per le scorie del prezioso 2-2 in Champions contro il Bayern che ha garantito il pass per le semifinali. Proprio il finale, però, è stato decisivo: al 94′, dopo una sponda aerea, Orsolini si inventa una semi-rovesciata e la mette dentro, facendo esplodere un Dall’Ara da sogno e pieno in ordine di posto. Esulta anche Cesare Cremonini, che al triplice fischio può contare la sua “Poetica”, insieme a tutto lo stadio.

La lotta Scudetto, così, rimane apertissima. L’Inter e il Napoli sono a pari punti, entrambe a 71. Il Bologna, invece, riagguanta il 4° posto e continua a sognare la seconda qualificazione consecutiva in Champions. Protagonista assoluto Riccardo Orsolini, che è ormai un vero top player in Serie A. Un gol bellissimo, il suo, ma non è di certo il primo: di certo, segnarlo alla capolista, in casa della sua squadra, in uno stadio strapieno, al 94′, è una gioia indescrivibile. Italiano, espulso nel corso del match, sta riuscendo nell’impresa di ripetere quella di Thiago Motta della scorsa annata, già memorabile di suo.

La partita

Marotta aveva definito questa la partita più importante della stagione. E non aveva tutti i torti, considerando l’avversario, che arrivava tra l’altro a qualche giorno dal pari contro il Bayern Monaco. La gara è equilibrata. Parte meglio l’Inter, sfiora il gol, mentre il Bologna osserva, soffre, sa abbassarsi e poi piano piano esce fuori dal guscio. Ne esce fuori, col passare dei minuti, una partita intensa, dai ritmi alti, con poche pause e con capovolgimenti da una parte e dall’altra. Non c’è un vero e proprio dominio, nella parte centrale. E se è l’Inter ad approcciare meglio, è il Bologna a chiudere meglio. Nel finale la squadra emiliana schiaccia quella ospite, che comincia a sentire le gambe pesanti dall’impresa Champions. Non bastano i cambi di Inzaghi, tra cui l’ex Arnautovic. A prendersi la scena è un golazo di Orsolini, ma ancora non si capisce cosa debba fare per meritare un posto fisso in Nazionale, considerando le discutibili convocazioni di chi ha fatto molto meno; anzi, di chi ha fatto veramente poco. Oggi, Orsolini è una delle ali, anzi forse l’ala, migliore in Italia. Sicuramente uno dei giocatori offensivi più decisivi e tecnicamente validi. E oggi è arrivata l’ennesima dimostrazione.

Risultati 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como 0-3

Ore 18:00

Monza-Napoli 0-1

Ore 20:45

Roma-Verona 1-0

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia 2-2

Ore 18:00

Bologna-Inter 1-0

Ore 20:45

Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

Classifica Serie A

Inter 71* Napoli 71* Atalanta 61 Bologna 60* Juventus 59 Roma 57* Lazio 56 Fiorentina 53 Milan 51 Torino 40 Udinese 40 Genoa 39 Como 39* Verona 32* Cagliari 30 Parma 28 Lecce 26* Empoli 25* Venezia 25* Monza 15*

*Una partita in più

Programma 34ª Giornata Serie A

Venerdì 25 aprile

Ore 20:45

Atalanta-Lecce

Sabato 26 aprile

Ore 15:00

Como-Genoa

Ore 18:00

Inter-Roma

Ore 20:45

Lazio-Parma

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Venezia-Milan

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli

Ore 18:00

Juventus-Monza

Ore 20:45

Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Verona-Cagliari

