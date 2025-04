Cosa succede se Inter e Napoli terminano il campionato a pari punti? Il regolamento

StrettoWeb

Inter e Napoli sono appaiate a quota 71 punti, dopo la vittoria azzurra a Monza e la sconfitta beffa a Bologna degli uomini di Inzaghi. A cinque giornate dal termine della Serie A, situazione ancora incerta, con le due squadre a tenere accesa una lotta Scudetto che è sempre più avvincente e sempre più vicina a essere decisa alle battute finali. Conte, pur senza Coppe, sta portando avanti una vera e propria impresa; nondimeno il troppo e sempre bistrattato Inzaghi, in corsa per vincere tre competizioni.

Ma dopo i risultati odierni, c’è una domanda che si pongono in tanti: cosa succede se le due squadre terminano il campionato con lo stesso numero di punti? Non è un’ipotesi tanto remota, considerando che mancano soltanto cinque giornate. Le due compagini, tra l’altro, sono in perfetta parità anche per quanto concerne risultati e gol negli scontri diretti (1-1 all’andata e 1-1 al ritorno).

Il regolamento della Serie A prevede che, in caso di arrivo a pari punti, prima e seconda debbano disputare uno spareggio in gara secca e in 90 minuti al termine dei quali, in caso di ulteriore parità, si vada ai calci di rigore. La partita unica non si giocherebbe in campo neutro, bensì in casa della squadra che ha la meglio negli scontri diretti. Nel caso di Inter e Napoli, però, è perfetta parità, sia nei punti negli scontri diretti che nella differenza reti negli scontri diretti (1-1 all’andata e 1-1 al ritorno). A questo punto entra in gioco la differenza reti generale, in cui è nettamente in vantaggio l’Inter (+40 frutto di 72 gol fatti e 32 subiti rispetto al +27 del Napoli con 52 gol fatti e 25 subiti). Dunque, in caso di parità di punti tra Inter e Napoli alla fine del campionato di Serie A, si giocherebbe uno spareggio in gara secca a San Siro e in caso di ulteriore parità alla fine dei 90 minuti si decreterà la vincitrice ai calci di rigore. Sarebbe sicuramente una scelta affascinante e che magari aprirebbe all’idea di eventuali e futuri playoff Scudetto per la Serie A.

