Avellino-Viola, niente anticipo: si ritorna all’orario originale

StrettoWeb

Avvicinamento parecchio tribolato quello della settimana che porta ad Avellino-Viola, ultima gara dei Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale. Il match è importantissimo perchè mette in palio punti pesanti per i neroarancio che, dopo una striscia di 3 sconfitte consecutive, sono alla ricerca di un successo che garantirebbe un piazzamento Playoff senza doversi addentrare in calcoli piuttosto complicati che implicherebbero anche un’eventuale uscita di scena dei reggini.

Inizialmente la gara era prevista alle 18:00 ma, vista la quasi contemporaneità con il finale della partita di basket e l’inizio dell’ultima gara dell’Avellino di calcio, appena promosso in Serie B, è stato richiesto l’anticipo della gara alle 16:30. Era arrivato l’ok della FIP ma senza la contemporaneità di Molfetta-Messina e Bisceglie-Matera, squadre che (a parte Molfetta) lottano per gli stessi obiettivi della Viola. In questo modo si sarebbero aperti scomodi discorsi derivanti dal conoscere già il risultato dei neroarancio (Avellino sarebbe qualificata anche in caso di sconfitta, ndr). È quindi arrivato il dietrofront: la gara tornerà a giocarsi alle ore 18:00.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.