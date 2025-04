Avellino-Viola, cambia l’orario dell’ultima e decisiva gara dei Play-In

StrettoWeb

In una settimana in cui i cambi di date e orari dei match sportivi sono all’ordine del giorno, arriva anche uno spostamento che riguarda da vicino la Viola. No, questa volta la morte di Papa Francesco non centra. Si tratta di questioni di ordine pubblico. Cambia l’orario di Avellino-Viola, ultima gara valida per i Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale. In palio punti pesantissimi per l’accesso ai Playoff e anche la possibilità di restare, clamorosamente, fuori da tutto.

Avellino-Viola si sarebbe dovuta giocare alle ore 18:00 ma è stata anticipata alle 16:30 per ragioni dovute alla sicurezza pubblica nella città di Avellino che, contemporaneamente, avrebbe ospitato l’ultima partita stagionale dell’Avellino calcio, fresco di promozione in Serie B, pronto a festeggiare davanti ai propri tifosi.

La particolarità della decisione riguarda la mancata contemporaneità con le sfide Molfetta-Messina e Bisceglie-Matera, fin qui non comunicata dalla FIP.

