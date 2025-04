L’Atalanta rialza la testa: 2-0 al Bologna, sorride la… Juventus | CLASSIFICA

StrettoWeb

Pratica chiusa in 21 minuti, due gol e una vittoria contro il Bologna sorpresa del campionato. Non era facile, né scontato, anche se sei l’Atalanta. La ‘Dea’ nelle ultime giornate aveva rimediato 3 ko consecutivi che ne avevano frenato la corsa Scudetto ridimensionandone le ambizioni, anche perchè quelle davanti continuano a correre. E poi, affrontare questo Bologna, in zona Champions e in finale di Coppa Italia, con 6 risultati utili consecutivi all’attivo, non era cosa facile.

E invece Retegui al 3′ (gol numero 23 in stagione!) e Pasalic al 21′ hanno chiuso i giochi. Tre punti importanti per riprendersi il terzo posto e scavalcare la Juventus vincitrice nell’anticipo di ieri contro il Lecce. Bianconeri che possono comunque sorridere. I ragazzi di Tudor (7 punti in 3 gare) restano al 4° posto che concede un piazzamento Champions League, ultimo obiettivo rimasto in stagione. Il Bologna resta a -2, le romane, in virtù del derby di questa sera, possono iscriversi alla corsa per l’Europa che conta.

Risultati Serie A 32ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.45

Udinese-Milan 0-4

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Venezia-Monza 1-0

Ore 18.00

Inter-Cagliari 3-1

Ore 20.45

Juventus-Lecce 2-1

Domenica 13 aprile

Ore 12.30

Atalanta-Bologna 2-0

Ore 15.00

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Ore 18.00

Como-Torino

Ore 20.45

Lazio-Roma

Lunedì 14 aprile

Ore 20.45

Napoli-Empoli

Classifica Serie A

Inter 71* Napoli 65 Atalanta 61* Juventus 59* Bologna 57* Lazio 55 Roma 53 Fiorentina 52 Milan 51* Torino 40 Udinese 40* Genoa 38 Como 33 Verona 31 Cagliari 30* Parma 27 Lecce 26* Empoli 24 Venezia 24* Monza 15*

* Una partita in più

Programma 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como

Ore 18:00

Monza-Napoli

Ore 20:45

Roma-Verona

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia

Ore 18:00

Bologna-Inter

Ore 20:45

Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

