Juve, basta mezz’ora per il 3° posto: 2-1 al Lecce, scavalcate Atalanta e Bologna

Basta mezz’ora, alla Juventus, per chiudere la pratica Lecce nell’anticipo del sabato sera del 32° turno di Serie A. Dopo il pari contro la Roma, altra vittoria per Tudor in casa. L’ex difensore bianconero è a quota 7 punti dopo le prime tre gare, anche se con un calendario alla portata. Il successo di oggi porta la Vecchia Signora al terzo posto: scavalcate Atalanta e Bologna, che si affrontano domani. La gara è in discesa, con la rete di Koopmeiners in avvio e il raddoppio di Yildiz alla mezz’ora. La parte restante di match è pura gestione, con il Lecce che accorcia solo nel finale, all’87’, con il colpo di Baschirotto da piazzato, ma è troppo tardi: finisce 2-1.

Risultati Serie A 32ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.45

Udinese-Milan 0-4

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Venezia-Monza 1-0

Ore 18.00

Inter-Cagliari 3-1

Ore 20.45

Juventus-Lecce 2-1

Domenica 13 aprile

Ore 12.30

Atalanta-Bologna

Ore 15.00

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Ore 18.00

Como-Torino

Ore 20.45

Lazio-Roma

Lunedì 14 aprile

Ore 20.45

Napoli-Empoli

Classifica Serie A

Inter 71* Napoli 65 Juventus 59* Atalanta 58 Bologna 57 Lazio 55 Roma 53 Fiorentina 52 Milan 51* Torino 40 Udinese 40* Genoa 38 Como 33 Verona 31 Cagliari 30* Parma 27 Lecce 26* Empoli 24 Venezia 24* Monza 15*

* Una partita in più

Programma 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como

Ore 18:00

Monza-Napoli

Ore 20:45

Roma-Verona

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia

Ore 18:00

Bologna-Inter

Ore 20:45

Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

