ACR Messina, Sciotto denuncia AAD Invest per truffa e minacce

Una situazione complicata non soltanto sul rettangolo di gioco per l’ACR Messina che domenica sera si giocherà le ultime chance per agguantare i Playout. La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sull’ACR Messina riguardante i passaggi societari e le operazioni economiche degli ultimi mesi. L’indagine è nata dalla denuncia dell’ex presidente Pietro Sciotto alla Digos, nella quale l’ex numero 1 del club ha segnalato presunte irregolarità nella cessione dell’80% delle quote del club al gruppo Aad Invest.

Secondo quanto riportato, il passaggio di proprietà non sarebbe stato accompagnato dal versamento dei 2.5 milioni di euro pattuiti da versare in due tranche tra febbraio e marzo. Sciotto, che possiede ancora il 20% delle quote dell’ACR Messina, ha parlato di pressioni ricevute per la cessione della società.

