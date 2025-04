ACR Messina, tutto come previsto: ora la Procura apre un’inchiesta. Vuole vederci chiaro

StrettoWeb

Anche questo StrettoWeb lo aveva previsto. Perché rientra nella normalità delle cose. Basta usare la logica, in fondo, per capire che quanto accaduto all’ACR Messina in questi mesi non è affatto normale. E infatti la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta sulle vicende avvenute dall’estate ad oggi. I passaggi di proprietà, i mancati pagamenti, le tantissime ombre dietro i vari movimenti su cui ancora poca chiarezza è stata fatta. Sciotto ha ceduto ufficialmente la società a gennaio a questo presunto fondo con a capo lo sconosciuto Cissé. La trattativa andava avanti da mesi e vedeva nel siciliano Stefano Alaimo il “portavoce”, poi diventato presidente. Il resto è storia nota: bugie, misteri, poca trasparenza.

Il passaggio emerso oggi, dunque, solo l’aggiunta di un pezzo del puzzle ancora fortemente incompleto. La procura vuole vederci chiaro, ascoltare più persone possibili e con alcune è già andata in atto l’audizione. Nei prossimi giorni sono previste altre audizioni e in tal senso si attende di capire quale sarà l’indicazione per il futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.