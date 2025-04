ACR Messina, Alaimo, la procura a cedere e il sindaco Basile: cosa succede

StrettoWeb

Il Messina in questo weekend non gioca, ma solo sul campo. Perché fuori dal rettangolo verde il fine settimana è molto caldo, più del solito. La manifestazione dei tifosi di ieri, con centinaia di presenti a Piazza Municipio accolti da sindaco, DS Roma e mister Banchieri, ha “riacceso” un po’ di movimento intorno alle vicende societarie. L’AAD Invest, finora, ha tenuto in ostaggio tutti, dalla piazza alla politica, colpevolmente responsabile di questo passaggio di quote. I timidi contatti di nuovi imprenditori non si sono mai concretizzati in altro proprio perché Cissé – che sullo Stretto ci è venuto solo una volta, accolto come il Messia – ha continuato a prendere tempo, raccontando frottole su frottole alla città, anche attraverso il prestanome Alaimo, Presidente.

Quest’ultimo, nell’ennesima promessa, aveva detto al sindaco che avrebbe provveduto a inviare la procura a vendere, avendone le facoltà. Ma, viste le tante promesse andate in fumo, anche ieri sera – nell’intervento ai giornalisti a margine della manifestazione – il sindaco si mostrava scettico: “vedremo domani, forse, se arriverà questa procura”, aveva detto Basile ai giornalisti. Procura che da Alaimo pare essere arrivata, anche se la prudenza non è mai troppa, per i motivi di cui sopra. Verificata l’attendibilità dei documenti, e attestata l’effettiva validità nella procura a cedere, Basile in persona si potrebbe muovere per fare in modo che l’80% di AAD finisca in altre mani.

Resta complessa, in ogni caso, la situazione di classifica, con la squadra biancoscudata che in questo weekend riposerà. E poi, a tre giornate dal termine, dovrà sperare di non incappare in altre spiacevoli situazioni (c’è la scadenza del 16 aprile) e soprattutto di mantenere almeno 8 punti da chi sta sopra, altrimenti i playout non si disputeranno e la retrocessione sarà praticamente ufficiale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.