Villa San Giovanni, l’Amministrazione “risponde” a Forza Italia: conferenza di metà mandato

“Il sindaco, la giunta e il gruppo consiliare “Città in Movimento” invitano gli operatori dell’informazione alla conferenza stampa che si terrà sabato 8 marzo 2024 alle ore 10:30 presso i locali del movimento, siti in via Torrente Campanella (la sede è situata al piano terra con insegna di “Città in Movimento” ben visibile). Sarà l’occasione per fare il punto sulle azioni a metà mandato e sulla programmazione dei prossimi interventi. A questo seguiranno le domande dei giornalisti, che si attendono numerose per un costruttivo dialogo sui temi che interessano la Città. Confidando in un cortese riscontro della presenza, si inviano distinti saluti”.

Così l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni “risponde” alla conferenza straordinaria annunciata qualche ora fa dalla minoranza di Forza Italia, che però si terrà il giorno dopo, domenica, a differenza di quella di Sindaco e Giunta, sabato 8 marzo.

