Villa San Giovanni, Forza Italia indice conferenza straordinaria: “30 mesi di fallimenti dal Comune, è ora di fare chiarezza”

“Gentili rappresentanti delle TV locali e della Stampa, come Consiglieri Comunali di opposizione, ci troviamo di fronte a una situazione inaccettabile per Villa San Giovanni: 30 mesi di immobilismo, scelte discutibili e una gestione amministrativa inconcludente. È giunto il momento di informare i cittadini e di fare chiarezza su ciò che sta accadendo. Per questo motivo vi invitiamo a partecipare alla conferenza stampa straordinaria che si terrà domenica 9 marzo 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Conferenze dell’Hotel La Conca di Villa San Giovanni“.

“Durante l’incontro analizzeremo, dati alla mano, lo stato di degrado amministrativo della città e metteremo in luce le mancanze, le promesse disattese e i problemi irrisolti da parte dell’attuale amministrazione. Sarà un momento cruciale di confronto e trasparenza, e confidiamo nel vostro supporto per dare voce ai fatti e garantire ai cittadini un’informazione chiara e completa”. Così in una nota stampa il Gruppo consiliare di Forza Italia Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco.

