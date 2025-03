Il microfono di StrettoWeb, la onlus e Tropea: Valentina Vignali saluta la Calabria | FOTO

StrettoWeb

Valentina Vignali ha lasciato Reggio Calabria. Toccata e fuga per la giocatrice di basket e volto noto della tv con oltre 2.6 milioni di follower che nella giornata di ieri si è regalata una giornata in riva allo Stretto per amore. Amore per la palla a spicchi e al seguito del compagno Fabio Stefanini, giocatore di Avellino e avversario della Viola nella serata di ieri. Amore anche per gli animali: Valentina ha fatto visita alla “Gatto Nero odv”, onlus che si occupa di dare rifugio e cura ai gatti e ne agevola l’adozione.

Simpatico il siparietto con StrettoWeb diventato virale sui social e ripostato dalla stessa Valentina Vignali divertita e sorridente durante l’intervista in cui il cagnolone Muffin ha fatto da ‘disturbatore’ mangiando la spugnetta del nostro microfono come fosse una pallina!

Quest’oggi tante storie Instagram in diversi luoghi della Calabria: da Scilla con vista sulle Isole Eolie, Messina e il fumo dello Stromboli, passando per Tropea con acquisto di “6 kg di cipolle” e Amantea con il suo mare bellissimo. Un saluto alla Calabria con la promessa di ritornarci presto con tutta la sua simpatia, magari un pallone sotto braccio e sicuramente anche Muffin!

