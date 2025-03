Ucraina, entourage Trump contatta oppositori di Zelensky: la situazione

StrettoWeb

Dopo lo stallo nelle trattative per l’accordo sulle terre rare, i rapporti fra USA e Ucraina si sono raffreddati parecchio. Gli Stati Uniti hanno fermato l’invio di aiuti militari in Ucraina e la diffusione delle informazioni della propria intelligence verso Kiev. Due aiuti di primaria importanza che rischiano di far capitolare l’Ucraina nella guerra contro la Russia. L’obiettivo di Trump è quello di mettere Zelensky, a suo dire volenteroso di continuare la guerra e di non accettare il percorso di pace, spalle al muro.

In tal senso, secondo quanto riporta “Politico”, che cita 3 parlamentari ucraini e un esperto di politica estera repubblicana degli USA, 4 membri di spicco dell’entourage di Donald Trump hanno tenuto discussioni segrete con alcuni dei principali oppositori politici di Kiev a Volodymyr Zelensky. Gli alleati di Trump hanno avuto colloqui con la leader dell’opposizione ucraina Yulia Tymoshenko e con i membri anziani del partito di Petro Poroshenko, l’immediato predecessore di Zelenskyy come presidente.

