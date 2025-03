Trapani Shark strepitosa! Vittoria nel big match contro Brescia e primo posto in Serie A | CLASSIFICA

StrettoWeb

Se la Trapani calcistica sta facendo parecchio arrabbiare il presidente Antonini, quella cestistica è un vero e proprio godimento assoluto. La formazione siciliana vince il lunch match contro Brescia e sale prima in classifica in solitaria attendendo la sfida pomeridiana fra Olimpia Milano e Trento (in caso di vittoria prima in coabitazione) che, in ogni caso, fermerà una delle due inseguitrici. Uno scontro al vertice di alto livello quello fra Trapani Shark e Brescia, entrambe in vetta a quota 32 insieme alla stessa Trento. Due punti in palio per staccarsi dal terzetto e prendersi la vetta.

Lo sprint finale, arrivato nel quarto quarto di gara, lo firma la Shark vincendo per 94-88. Notae decide la gara con 26 punti e 7 assist. Solida prova per Alibegovic con 16 punti, 12 quelli di Galloway. Sfiora la doppia cifra l’ex Viola Rossato con 9 punti. A Brescia non bastano i 21 punti di Dowe, i 18 punti con 5 rimbalzi di Della Valle, i 16 punti più 5 rimbalzi e 5 assist di Bilan.

Risultati 23ª Giornata Serie A

Sabato 22 marzo

Ore 20:00

Trieste-Virtus Bologna 85-78

Domenica 23 marzo

Ore 12:00

Trapani-Brescia 94-88

Ore 16:45

Sassari-Cremona

Ore 17:30

Tortona-Pistoia

Ore 18:15

Olimpia Milano-Trento

Ore 19:00

Scafati-Napoli

Ore 19:30

Reggio Emilia-Venezia

Ore 20:00

Treviso-Varese

Classifica Serie A

Trapani 34* Trento 32 Brescia 32* Virtus Bologna 32* Olimpia Milano 30 Reggio Emilia 28 Trieste 28* Tortona 26 Venezia 24 Sassari 16 Treviso 16 Cremona 12 Scafati 12 Napoli 12 Varese 12 Pistoia 10

* Una partita in più

Programma 24ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 20:00

Sassari-Trapani

Domenica 30 marzo

Ore 16:30

Varese-Scafati

Ore 17:30

Cremona-Treviso

Ore 18:15

Trento-Brescia

Ore 19:00

Pistoia-Trieste

Ore 20:00

Venezia-Tortona

Lunedì 31 marzo

Ore 19:45

Virtus Bologna-Reggio Emilia

Ore 20:30

Napoli-Olimpia Milano

