Cavese-Trapani, Antonini furioso: “Liotti fuori rosa, Torrente si dimetta”

Quinta sconfitta consecutiva per il Trapani che perde 2-1 in casa della Cavese. I siciliani giocano in 10 uomini dall’11’ a causa di una rosso diretto rimediato da Liotti per un fallo di reazione, una manata rifilata all’avversario dopo una trattenuta reiterata. Il gesto ha fatto infuriare il presidente Antonini che sui social ha scritto: “per lui Multa durissima e scelta inevitabile, ossia: da domani fuori rosa. Scandaloso farsi espellere in questa maniera. Gravissima mancanza di rispetto verso società e compagni di squadra in una partita così importante. Vergogna assoluta“.

L’episodio ha condizionato la gara dei siciliani che sono comunque passati in vantaggio, salvo poi subire il pari e il gol vittoria al 90′ da parte della Cavese. Antonini ha anche invocato le dimissioni dell’allenatore Torrente, a suo dire, un atto dovuto: “credo che un allenatore ma prima di tutto un uomo che conduce la squadra in questo modo sommando solamente sconfitte indecorose debba avere il coraggio di ammettere che ha fallito. Ed andarsene. Non può essere sempre la società a dover fare la parte del cattivo. Sempre e solo per questi maledetti soldi. Che si devono dare a prescindere. Ma a noi società chi ci tutela…nessuno! Fai la scelta giusta. Per tutti“.

