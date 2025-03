Trapani, Antonini e le frizioni con il tifo organizzato: “mi sto rompendo le scatole, vedremo se e come andare avanti”

StrettoWeb

Il Presidente del Trapani calcio e basket, Valerio Antonini, continua a far parlare di sé. Oltre che per i risultati delle sue squadre, anche per i tweet senza filtri su “X”, in cui commenta vicende anche extra calcio. In uno degli interventi social, si è arrabbiato in merito a un comunicato del tifo organizzato del Trapani Shark, la compagine granata di pallacanestro. Nello stesso, ha minacciato che “a fine anno si tireranno le somme di tutto per capire se e come andare avanti“. E rispondendo a un utente ha detto: “mi sto rompendo le scatole. Mi sono talmente stancato di quello che sto subendo che non avete idea”.

Già ieri, sempre su “X”, l’imprenditore romano si era lasciato andare a uno sfogo, relativamente a chi gli chiedeva un interessamento verso il Messina: un “mi sto stancando” eloquente circa la situazione che sta vivendo.

La risposta al tifo organizzato

Così sui social Antonini in risposta al comunicato del tifo organizzato, che postiamo in basso.

“Questo comunicato rappresenta in poche righe tutto ciò che io combatterò sempre nella vita. E quando il tifo si erge a questi livelli, è meglio non averlo neanche. Per inciso : ho definito uno striscione minaccioso E NON PERSONE MINACCIOSE, perché quando si scrive REPESA NON SI TOCCA! con punto esclamativo a casa mia è una minaccia. È pur vero che l’italiano è una lingua che parlano in pochi , disse una volta Andreotti. Per di più basato su una notizia inventata da un giornalista locale in cerca di autore. E il tutto nonostante ieri sia Il capitano che il coach invocassero unità. Puntualmente disattesa. Uno striscione con scritto TRAPANI SIAMO NOI La curva , è il testamento perfetto che ci differenzia in tutto. A Roma gli avrebbero intonato un : SE LA CANTANO E SE LA SUONANO DA SOLI”.

“Mi avevano avvisato , svariati presidenti di altre società, che arrivando dal nulla cosmico dove eravamo al livello dove siamo ora, si sarebbe creato un gruppo di tifosi che pensano di parlare a nome di tutti e che pur di avere un posto a tavola anche per negoziare prezzi dei biglietti agevolati o altre situazioni, si sarebbero prestati a queste storie. Ma non hanno capito che con me non avranno mai dialogo se questi sono i comportamenti ed anzi ne faccio volentieri a meno a queste condizioni . E come me tutti quelli ( il 99%) che stasera al palashark li hanno etichettati nel modo più idoneo per quello che hanno visto e sentito. Sono profondamente deluso da ciò che sto vedendo ed è chiaro che a fine anno si tireranno le somme di tutto per capire se e come andare avanti”.

