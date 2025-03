Trapani, Antonini esalta i calciatori del Messina: “avrei dovuto far vedere la partita ai miei…”

StrettoWeb

“L’avrei dovuta far vedere ai giocatori del Trapani Calcio. Vedere come hanno lottato sino all’ultimo secondo vincendo 3-2! Impagabili e bravissimi”. Così, su “X”, il Presidente del Trapani Valerio Antonini risponde a un utente che gli chiede se ha guardato la partita del Messina, vittoriosa al fotofinish a Giugliano nonostante la ben nota situazione societaria e di classifica.

Antonini – che nelle scorse settimane si è interessato anche alla società dello Stretto, facendo incontrare suoi emissari con il Sindaco Basile – ha esaltato dunque i calciatori biancoscudati, che hanno lottato con il cuore fino all’ultimo nonostante per la salvezza serva praticamente un miracolo. Voglia di lottare che, evidentemente, è mancata ai calciatori granata, che perdono consecutivamente da diverse settimane, mandando proprio il Presidente su tutte le furie, come dimostra la rabbia di fine gara di sabato, in cui ha chiesto a mister Torrente di dimettersi. A tal proposito la situazione è ancora in divenire.

