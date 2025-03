Tragico incidente sulla SS106 a Bovalino: 49enne travolto e ucciso mentre attraversa la strada

StrettoWeb

Un uomo di 49 anni, Alberto Vitale, è stato investito e ucciso alla periferia di Bovalino, nella Locride, in un tratto della strada statale 106. L’incidente si è verificato nella tarda serata mentre l’uomo stava attraversando a piedi l’arteria jonica. A travolgere il 49enne reggino è stata un’auto condotta da una donna residente nella Locride. L’uomo, a seguito delle gravi lesioni e ferite riportate in più parti del corpo, è deceduto pochi istanti dopo lo scontro, rendendo così vani tutti i soccorsi. Sul luogo, per i rilievi di legge, i carabinieri della Compagnia di Locri. Si tratta del secondo incidente mortale nelle ultime ore nel tratto reggino sulla SS106.

