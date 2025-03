Reggio Calabria, terribile incidente sulla SS106 a Saline Joniche: un morto

StrettoWeb

Terribile incidente poco prima delle 8 sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria, nel tratto reggino tra Melito di Porto Salvo e Saline Joniche, all’altezza del Comune di Montebello. Nell’incidente è deceduto un uomo, Giuseppe Foti di Masella e un’altra persona è rimasta ferita. La vittima era a bordo della sua Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia con lunghe code. Sul posto enorme dispiegamento di forze dell’ordine.

Don Zampaglione: “Masella è attonito e in ginocchio per aver perso un padre”

“La strada 106 è la strada più pericolosa d’Italia ed è tristemente nota come la strada della morte. In questi anni ho fatto “battaglie” per invitare le istituzioni a migliorare le arterie e le carreggiate e magari mettere bande rumorose per rallentare le auto che corrono. Il paese di Masella è attonito e in ginocchio per aver perso un padre. Ogni sabato partecipava alla S.Messa assieme alla moglie. Un lavoratore dedito alla famiglia e ai figli. Questa comunità di Masella è vicino alla famiglia per questo momento di dolore e tristezza nella speranza che si arrivi all’obiettivo che tutti speriamo: basta vittime sulla strada! Preghiamo per questo padre che ha perso la vita e per i suoi cari“. Queste le parole di tristezza con cui Don Giovanni Zampaglione commenta l’accaduto.

