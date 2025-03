Terremoto a Reggio Calabria, epicentro a Pellaro: grande paura, gente in fuga dalle case | LIVE

StrettoWeb

Una forte scossa di terremoto (magnitudo 3.4) ha colpito Reggio Calabria questa sera. La scossa si è verificata alle 21:23 ed ha avuto epicentro a Pellaro, precisamente appena al largo di Punta Pellaro. Grande risentimento sismico nella zona Sud della città: da Arangea e Ravagnese fino a Bocale, le persone impaurite sono scese in strada in preda al panico. Il risentimento sismico è stato molto forte, superiore al 4° grado Mercalli, con movimenti di tutti i mobili e le suppellettili interne alle abitazioni e un forte boato.

L’ipocentro del sisma è stato a 13.5km di profondità, e questo ha amplificato il risentimento sismico nelle aree più vicine all’epicentro. La scossa è stata distintamente avvertita anche a Messina, e in modo meno intenso in tutto il resto della Calabria, ma in nessun posto (neanche a Reggio centro e a Reggio nord) c’è stato il risentimento sismico di Reggio Sud, dove ci sono migliaia di persone ancora molto impaurite.

