Terremoto Catanzaro, il sindaco Fiorita: “siamo preoccupati per lo sciame sismico”

A Catanzaro continua a protrarsi lo sciame sismico che sta interessando la provincia da giorni. Nelle ultime ore, precisamente tra le 12:06 e le 12:11, si sono verificati tre eventi di magnitudo 2.8, 3.0 e 2.9, con epicentro situato a circa un chilometro da Tiriolo e ipocentro tra i 9 e i 10 chilometri di profondità. A queste tre scosse ha fatto seguito un’altra, ancora più forte, alle ore 14.46. Per fortuna non si registrano danni, ma la popolazione avverte un po’ di paura e tensione.

Il Comune si sta già muovendo per garantire la sicurezza e anche per sensibilizzare i cittadini su cosa fare in caso di terremoto. Intanto, il sindaco Fiorita, dalle pagine dell’Adnkronos, si è detto preoccupato “per il protrarsi dello sciame sismico sul nostro territorio. Tuttavia, abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che si tratti di una ‘situazione normale’, che non necessariamente evolverà in un terremoto di proporzioni maggiori perché, come sappiamo bene, un sisma non si può prevedere”.

“Dal nostro canto, come Comune, stiamo procedendo a una ricognizione degli edifici scolastici e all’individuazione di eventuali punti di raccolta in caso di emergenza. Inoltre, è operativo da lunedì scorso un gruppo di lavoro per l’aggiornamento del piano di protezione civile comunale, grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Calabria, e ci siamo attivati per la divulgazione più ampia possibile di materiale informativo ai cittadini. Valuterei in maniera estremamente positiva l’impiego dell’Esercito nel caso in cui dovesse verificarsi un’emergenza, tuttavia voglio ribadire che stiamo monitorando la situazione e che finora non ci sono stati danni a persone o cose”, ha concluso Fiorita.

