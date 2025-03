Terremoto Catanzaro, la terra continua a tremare: arriva un’altra scossa, ancora più forte | DATI

StrettoWeb

La terra continua a tremare nell’area di Catanzaro. Dopo le tre scosse di magnitudo 2.8, 3.0 e 2.9 tra le ore 12:06 e le 12:11, con epicentro a un chilometro da Tiriolo, un altro terremoto si è verificato alle ore 14:46, di intensità ancora maggiore. Per la precisione di magnitudo 3.3, sempre con epicentro a Tiriolo. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8km. Nessun danno è stato registrato, anche se la paura e la tensione crescono. Nelle scorse ore, per via delle scosse della tarda mattinata, sono state evacuate le scuole.

