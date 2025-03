“Rimpalli” e Reggio Calabria, Teodoro Lorenzo: “gazzosa al caffè, Baggio e le piazzette senza Anastasi” | INTERVISTA

StrettoWeb

Nato “per caso” a Torino, da genitori di Reggio Calabria, con un passato tra Juventus e Alessandria, oggi avvocato con la passione per la scrittura. È la storia di Teodoro Lorenzo autore del libro “Rimpalli”, pubblicato da Voglino Editrice, che abbiamo recensito. Incuriositi dalla lettura, abbiamo voluto approfondire la conoscenza dello scrittore tra storie di vita vissuta, riflessioni su pallone e calcio (mai sinonimi) e ricordi dei tempi passati a Reggio Calabria.

Il libro “Rimpalli”: vita guardata dal marciapiede

Nel suo libro, “Rimpalli“, Teodoro Lorenzo racconta la propria vita da figlio di emigrati a Torino. La piazzetta come centro del proprio piccolo mondo da bambino, le amicizie e le infinite partite a pallone, il mito di Anastasi, il provino per la Juventus, l’infortunio, l’Alessandria, la morte di un caro amico. La vita che oscilla fra il dolce e l’amaro.

Eppure… “Il mio non è un libro filosofico, non parla di massimi sistemi, non avrei avuto le competenze per elevarmi a tali altezze, figurarsi dibattere sul bene e sul male – spiega Lorenzo a StrettoWeb – Molto più modestamente è la vita guardata dal marciapiede, la mia e quella di tutti; una moneta a due volti, fortuna e destino avverso come dice lei, che mentre camminiamo sta volando nell’aria, e non ce ne accorgiamo, fino a quando non cade a terra e mostra la sua faccia“.

Al calcio di oggi mancano più le piazzette o gli Anastasi?

Grande attenzione nel libro è riservata all’infanzia, passata a giocare in piazza con gli altri bambini. Qualcosa che oggi non esiste quasi più. I bambini giocano ancora a pallone ma nelle scuole calcio. La fantasia viene ingabbiata e messa sotto chiave dagli schemi. I Pietro Anastasi (grande idolo dell’autore) non esistono più.

“Essendo sparite le piazzette non vediamo più gli Anastasi. – afferma l’autore – Le piazzette erano il calcio di strada, istinto e talento, ma anche fame e voglia di affermazione; solo da lì potevano venire fuori giocatori come Anastasi, generosi e istintivi. Le piazzette sono state sostituite dalle scuole calcio, una rovina che ha generato giocatori tutti uguali, soldatini irregimentati, sclerotizzati, robotizzati“.

Il rigore di Baggio a USA 94

Fra i tanti “rimpalli”, della vita e del pallone, abbiamo chiesto quale Teodoro Lorenzo avrebbe voluto far andare in maniera diversa. “La finale mondiale di USA 94 e il rigore sbagliato di Baggio, lo dico più per lui che per noi italiani. – afferma l’autore – Baggio meritava un altro destino, sia come uomo che come calciatore ed invece si porta dentro questa ferita. E ci sono ferite nella vita che non si possono rimarginare“.

I ricordi di Reggio Calabria

In conclusione, abbiamo chiesto a Teodoro Lorenzo cosa lo legasse realmente a Reggio Calabria, città dei suoi genitori. “Fin verso i 15 anni, tutti gli anni, praticamente dalla nascita, alla fine della scuola partivamo per Reggio e ci stavamo fino a settembre inoltrato – racconta Lorenzo – A quei tempi le scuole iniziavano il 1° ottobre, data fatidica per quelli anziani come me. La mia famiglia ha sempre avuto una casa dalle parti del Ponte San Pietro, ce l’abbiamo ancora. A Reggio c’erano il mare, gli amici, i viennesi, la gazzosa al caffè, le costardelle. Tutto mi lega a Reggio, i ricordi più belli della mia infanzia sono legati a questa città. Io sono reggino“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.