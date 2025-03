Un reggino alla Juventus, Teodoro Lorenzo: i “Rimpalli” tra vita e pallone | RECENSIONE

StrettoWeb

Quali sono le principali parole che assocereste al calcio? Gol sicuramente. Poi? Partita, certo. Calciatore, tifoso, arbitro e altre centinaia di termini che fanno parte della narrativa del pallone che tanto ci appassiona. E la parola ‘rimpallo’ dove la mettereste? Probabilmente, molti nemmeno la considererebbero. Del resto, il rimpallo è un aspetto poco nobile del calcio: un involontario batti e ribatti, un episodio frutto del caso che ha pure la presunzione di risultare decisivo, spesso in maniera beffarda.

È proprio questo il punto di vista che Teodoro Lorenzo ha scelto per il suo libro “Rimpalli”, pubblicato da Voglino Editrice. “La vita guardata dal marciapiede, la mia e quella di tutti; una moneta a due volti, fortuna e destino, che mentre camminiamo sta volando nell’aria, e non ce ne accorgiamo, fino a quando non cade a terra e mostra la sua faccia“.

“Rimpalli”, di Teodoro Lorenzo: la recensione

Lorenzo è nato a Torino da genitori di Reggio Calabria, dei suoi anni in riva allo Stretto conserva un dolce ricordo. Ha giocato nelle giovanili della Juventus e poi nell’Alessandria. Nel suo libro racconta la sua breve carriera calcistica e la intreccia con storie di vita, sfondi dell’Italia dell’epoca, digressioni storiche e riflessioni personali sulla vita e sul mondo del pallone.

Un interrogativo sulla felicità, unito alla gioia di un gol misteriosamente non festeggiato al “Moccagatta” di Alessandria, resta sospeso dall’inizio alla fine del libro. Nel mezzo si dipanano le storie del calcio di strada, anzi di piazza, con tutte le figure e i topoi in cui tutti possono riconoscersi. È la realtà dei quartieri con i bambini di diverse classi sociali, uniti dalla passione per il pallone, le figurine e i fumetti. E dei grandi che i palloni li ‘bucano’.

Il pallone è il filo conduttore: l’esordio nelle giovanili della Juventus, il mito di Pietro Anastasi, l’orgoglio della fascia da capitano. E ancora il dramma degli infortuni, narrato con crudo cinismo, che si contrappone a una tragedia personale descritta con una delicatezza malinconica. Il romanzo scorre via veloce, a parte qualche digressione storica nella quale l’autore marca particolarmente la sua penna dando sfogo alla sua vena più critica sulla città di Torino, sulla storia d’Italia e di illustri (davvero?) italiani. Non mancano aneddoti sportivi e di vita vissuta, con qualche guizzo leggero che strappa un sorriso soprattutto nella prima metà del racconto.

La parte finale è invece una dura riflessione sul mondo del pallone, sul destino che spesso gli è stato beffardo, sul Dio del calcio che scrive le storie di partite e calciatori secondo i suoi capricci e la sua volontà. Soprattutto, ha figli prediletti (Maradona su tutti) e figliastri. Disincantata la chiosa finale sul calcio moderno nel quale Teodoro Lorenzo non si riconosce più.

E se volete scoprire il perché di quel gol ‘tardelliano’ non festeggiato da nessuno al “Moccagatta”… beh, non resta che scendere anche voi in campo fra i “Rimpalli” di Teodoro Lorenzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.