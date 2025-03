Tari, parcheggi, servizio idrico e suolo pubblico: in commissione arriva il piano di sostegno alle attività produttive di Messina

StrettoWeb

Importante seduta di commissione a Messina. Gli assessori Cicala e Finocchiaro hanno illustrato ai consiglieri comunali, durante la terza commissione consiliare presieduta dal consigliere Emilia Rotondo, i passaggi più importanti del piano dell’amministrazione Basile a sostegno delle attività produttive della città dello Stretto. I provvedimenti erano stati presentati in una dettagliata conferenza stampa lo scorso 3 marzo.

Le spiegazioni di Cicala

“Abbiamo messo in campo misure strutturali – spiega l’assessore Cicala – che permettono alle attività economiche di pianificare il proprio futuro con maggiore certezza. Dal 2026 al 2028 ridurremo del 15% la tassa rifiuti per commercio e turismo, azzereremo il costo del servizio idrico per le attività commerciali e ricettive e confermeremo la riduzione del 50% su suolo pubblico e canoni mercatali fino al 2028. Inoltre, i parcheggi di interscambio resteranno gratuiti, lasciando complessivamente 17 milioni di euro nelle tasche degli operatori economici. Un intervento concreto che rafforza il tessuto imprenditoriale della città”.

L’intervento di Finocchiaro

“Con gli 8 milioni di euro stanziati per il 2025- aggiunge l’assessore Finocchiaro – puntiamo su un sostegno concreto e strutturato per il tessuto economico locale. Il 70 per cento dei fondi sarà destinato alle imprese esistenti, per favorire l’innovazione e l’ammodernamento, mentre il 30 per cento sosterrà nuove attività e startup, con particolare attenzione all’artigianato e all’autoimpiego”.

I principali provvedimenti

Riduzione della Tari del 15% per le categorie commercio e turismo a partire dal 2026.

Parcheggi di interscambio gratuiti fino al 2028.

Riduzione del 50% del suolo pubblico e dei canoni mercatali fino al 2028

Azzeramento del costo del servizio idrico per attività commerciali e ricettive a partire dal 2026.

