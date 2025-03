Tari, parcheggi, servizio idrico e suolo pubblico: l’amministrazione comunale di Messina investe milioni di euro a sostegno del commercio

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, la conferenza stampa di presentazione del pacchetto di aiuti a sostegno del settore economico e del tessuto commerciale della città. Sono intervenuti il sindaco Federico Basile e gli assessori Massimo Finocchiaro e Roberto Cicala, che hanno illustrato le misure che si intendono adottare per supportare le attività produttive e offrire strumenti concreti per affrontare le attuali sfide economiche. Nel consiglio comunale dello scorso 3 febbraio, dedicato alla crisi del commercio in città, l’assessore al ramo aveva anticipato che entro poco l’amministrazione comunale avrebbe presentato i progetti futuri.

I principali provvedimenti

Riduzione della Tari del 15% per le categorie commercio e turismo a partire dal 2026.

Parcheggi di interscambio gratuiti fino al 2028.

Riduzione del 50% del suolo pubblico e dei canoni mercatali fino al 2028

Azzeramento del costo del servizio idrico per attività commerciali e ricettive a partire dal 2026.

La soddisfazione di Schepis

“Il piano dell’amministrazione Basile si mostra alla città in tutta la sua lungimiranza non con interventi spot, ma con una visione pluriennale per cui anche attività, come quelle commerciali, potranno contare anche su queste risorse economiche per le proprie scelte imprenditoriali”, afferma il consigliere comunale Giuseppe Schepis.

“Da città fallita nel 2018 a città modello nel 2025”

“Misure a sostegno del commercio e del turismo. Da città fallita nel 2018 a città modello nel 2025. Orgoglioso di fare parte di questa amministrazione“, afferma il consigliere comunale Ciccio Cipolla.

