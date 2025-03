Taormina, Via Garipoli verrà chiusa per rischio frana

StrettoWeb

Brutte notizie per Taormina a pochi mesi dall’arrivo dell’estate e quindi dal picco di turisti. Via Garipoli verrà chiusa a breve al transito per la necessità di rimuovere il rischio di una frana che incombe sulla principale arteria della cittadina in provincia di Messina. Sull’argomento si è svolta una riunione presso gli uffici di Asm, presieduto per l’Amministrazione dall’esperto del sindaco, Massimo Brocato. Nei prossimi giorni ci saranno novità.

