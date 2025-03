De Luca: “dobbiamo chiudere immediatamente la via principale di accesso a Taormina”

StrettoWeb

“Oggi si è tenuto in prefettura il tavolo tecnico per affrontare l’immediata chiusura della via principale di accesso a Taormina, via Garipoli, per il pericolo di crollo di massi che nei giorni scorsi si è ulteriormente aggravato“, è quanto afferma il sindaco di Taormina e leader di “Ti amo Sicilia”, Cateno De Luca. Sull’importante questione si era svolta una riunione presso gli uffici di Asm, presieduta, per l’Amministrazione dall’esperto del sindaco, Massimo Brocato, in cui si era discusso del problema.

“Con l’autorevole mediazione del Prefetto di Messina abbiamo approntato tutti gli accorgimenti necessari per garantire la pubblica e privata incolumità e salvaguardare il sistema produttivo dei Taormina e Castelmola e dell’intero comprensorio“, conclude De Luca.

