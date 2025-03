Il Sindaco di Catanzaro supporta l’UE e sarà a Roma: “senza Europa non c’è futuro per la Calabria”

StrettoWeb

Anche il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita è tra i Sindaci che saranno presenti a Roma per la manifestazione del 15 marzo in favore della Unione Europea. “La Calabria è parte dell’Europa, ha contribuito con la sua cultura ultra millenaria alla creazione della più bella civiltà della storia, è l’avamposto europeo nel Mediterraneo. Senza Europa non c’è futuro per la Calabria, senza Calabria non può essere la stessa Europa“.

Così il primo cittadino calabrese che “per questi motivi” e facendo proprio l’appello lanciato da Michele Serra, invita “tutti i sindaci della Calabria ad essere presenti il 15 marzo a piazza del Popolo a Roma, con le loro fasce tricolori, in una piazza senza bandiere di partito, con l’orgoglio di essere calabresi ed europei, amanti della pace e dell’accoglienza, tesi in uno sforzo di ridurre il gap con le regioni più avanzate. Ci saremo con la forza della nostra storia e della nostra cultura – aggiunge il sindaco del capoluogo calabrese – nel nome di Cassiodoro, il visionario ministro di Teodorico che perseguì la pace tra i popoli e la diffusione della cultura”.

