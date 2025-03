Serie C, attesa per la sentenza sulla Turris: si va verso l’esclusione. Come cambia la classifica

StrettoWeb

Altra giornata cruciale oggi per quanto riguarda la Serie C. E non solo per il turno infrasettimanale in programma questa sera, ma anche e soprattutto per la questione Turris. Si attende, infatti, la decisione del Tribunale Federale Nazionale, dopo il deferimento della Covisoc. La situazione è ancora più grave di quella del Taranto, che tuttavia è stato escluso la scorsa settimana. La società corallina, dunque, è destinata a seguire la stessa sorte: sarà esclusa.

Alla luce di questa decisione, la classifica del girone C sarà riscritta per l’ennesima volta. Verranno tolti alle squadre tutti i punti conquistati contro la squadra campana. A beneficiarne, nelle zone alte, l’Avellino, che rosicchierebbe altri due punti al Cerignola dopo quelli recuperati in settimana. Non va benissimo invece proprio al Cerignola, al Monopoli e al Trapani, che perderebbero 6 punti. In coda, il Messina recupererebbe un solo punto, andando a -7 dalla Casertana, ma ricordiamo che se il distacco è superiore agli 8 punti non si disputano i playoff.

La classifica di Serie C con l’esclusione della Turris

Audace Cerignola 55 (-6)

Avellino 54 (-4)

Monopoli 46 (-6)

Benevento 44 (-3)

Crotone 43 (-3)

Potenza 41 (-4)

Catania 40 (-1) e penalizzato di un punto

Giugliano 35 (-3)

Picerno 36 (-3)

Trapani 32 (-6)

Juventus Next Gen 32 (-1)

Sorrento 31 (-4)

Cavese 31 (-3)

Team Altamura 31 (-1)

Foggia 30 (-3)

Latina 24 (-3)

Casertana 19 (-4)

ACR Messina 12 (-3) e penalizzato di 4 punti

Turris escluso

Taranto escluso

