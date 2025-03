Serie C, ora è ufficiale: Turris esclusa. Come cambia la classifica (per l’ennesima volta)

StrettoWeb

Mancava solo l’ufficialità, che era attesa per oggi, tra l’altro lo stesso giorno in cui il girone C di Serie C scende in campo per il turno infrasettimanale. Dopo mesi difficili, deferimenti e penalizzazioni, e dopo l’ennesimo deferimento della scorsa settimana, è arrivata la decisione sulla Turris: così come per il Taranto, il Tribunale Federale Nazionale ha disposto l’esclusione dal campionato anche per i corallini. “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Turris Calcio (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa”, si legge nella nota della FIGC.

Una sentenza praticamente già annunciata, ma che non cambia di una virgola il giudizio sull’ennesima stagione disastrata da parte della Federazione in merito alla gestione delle squadre partecipanti, dei loro parametri economici, dei paletti per le iscrizioni e delle scadenze successive. Il campionato di Serie C è, difatti, falsato, per l’ennesima volta. E per l’ennesima volta cambia la classifica. Tolti i punti a tutte le squadre che ne hanno conquistati contro i campani nel corso dell’annata. Ne escono male l’Audace Cerignola (che si fa avvicinare dall’Avellino), il Monopoli e il Trapani, anche se quest’ultimo non riposerà mai e potrà quindi accorciare su chi riposerà.

La classifica di Serie C con l’esclusione della Turris

Ecco la nuova classifica. C’è chi dovrà riposare forzatamente almeno una volta, chi addirittura due, in quanto il calendario mette di fronte Taranto e Turris.

Audace Cerignola 55 riposerà una volta Avellino 54 riposerà una volta Monopoli 46 riposerà una volta Benevento 44 riposerà due volte Crotone 43 riposerà una volta Potenza 41 riposerà una volta Catania 40 (-1) riposerà due volte Giugliano 35 Picerno 36 riposerà una volta Trapani 32 Juventus Next Gen 32 riposerà due volte Sorrento 31 Cavese 31 riposerà una volta Altamura 31 riposerà una volta Foggia 30 riposerà una volta Latina 24 Casertana 19 ACR Messina 12 (-4) riposerà una volta Turris escluso Taranto escluso

