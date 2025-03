Scontri? No, scontrini. Tifosi di Trapani e Brescia mangiano insieme dopo la partita | FOTO

StrettoWeb

Lunch match di altissima classifica nella Serie A di basket. Trapani affronta Brescia nella sfida fra due delle tre squadre al vertice che può regalare il primo posto solitario visto che la terza componente del terzetto, Trento, è impegnata nel pomeriggio in casa dell’Olimpia Milano. Da Brescia arrivano in Sicilia 200 tifosi pronti a sostenere i propri beniamini al “PalaShark”. La partita è molto combattuta, la spunta Trapani che per la prima volta nella storia diventa prima in classifica in Serie A.

Nel post gara le due tifoserie si danno appuntamento fuori. E no, non per una resa dei conti. Ma per mangiare insieme. Una bella pagina di sport, nella sua versione più pura e genuina. Simpatico, come sempre, il racconto della pagina Facebook “La Giornata Tipo” che ha sottolineato la vicenda:

“– gravi incidenti a tavola per eccesso di brindisi tra le due tifoserie

– pesanti scontri all’aperitivo davanti al bancone dei crudi di pesce

– presenza di coltelli e lame per tagliare formaggi e salami

– tripla doppia di birre, Campari e amari per il 99% dí presenti (l’1% era formato da bambini sotto i 4 anni)

– feroci polemiche peri poliziotti pagati per un’intera giornata senza dover lavorare

Più di 5000 trapanesi hanno applaudito e festeggiato per la vittoria e per i 200 bresciani che hanno fatto 3079 km di trasferta tra andata e ritorno. 200 bresciani hanno annegato la delusione per la sconfitta in ettolitri di vino rosso offerto dai tifosi di casa“. Il basket che ci piace sempre raccontare.

