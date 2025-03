Risultati 23ª Giornata Serie A: Trapani, prima volta storica in vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

“Per la prima volta nella storia piazziamo la nostra bandiera in vetta alla classifica“. Con questa frase, Trapani Shark annuncia sui social il primo posto in vetta alla Serie A di basket. Un traguardo storico per l’intero basket del Sud Italia. Una prima volta dolcissima per il club del presidente Valerio Antonini che già in passato era stata prima in coabitazione e che, dopo la vittoria nel lunch match contro Brescia (che la affiancava a quota 32) ha dovuto attendere la vittoria dell’Olimpia Milano su Trento (anch’essa a quota 32) per festeggiare il primo posto solitario.

La formazione Campione d’Italia in carica raggiunge Bologna (battuta da Trieste), Trento e Brescia al secondo a -2 dalla capolista.

Risultati 23ª Giornata Serie A

Sabato 22 marzo

Ore 20:00

Trieste-Virtus Bologna 85-78

Domenica 23 marzo

Ore 12:00

Trapani-Brescia 94-88

Ore 16:45

Sassari-Cremona 93-89

Ore 17:30

Tortona-Pistoia 94-68

Ore 18:15

Olimpia Milano-Trento 89-87

Ore 19:00

Scafati-Napoli 81-91

Ore 19:30

Reggio Emilia-Venezia 87-92

Ore 20:00

Treviso-Varese 88-86

Classifica Serie A

Trapani 34 Virtus Bologna 32 Olimpia Milano 32 Trento 32 Brescia 32 Trieste 28 Reggio Emilia 28 Tortona 28 Venezia 26 Sassari 18 Treviso 18 Napoli 14 Scafati 12 Cremona 12 Varese 12 Pistoia 10

Programma 24ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 20:00

Sassari-Trapani

Domenica 30 marzo

Ore 16:30

Varese-Scafati

Ore 17:30

Cremona-Treviso

Ore 18:15

Trento-Brescia

Ore 19:00

Pistoia-Trieste

Ore 20:00

Venezia-Tortona

Lunedì 31 marzo

Ore 19:45

Virtus Bologna-Reggio Emilia

Ore 20:30

Napoli-Olimpia Milano

