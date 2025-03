Risultati Serie D: vincono le prime 4, tonfo Vibonese. La nuova classifica

StrettoWeb

Poche sorprese nel girone I di Serie D dopo la 26ª giornata. Vincono tutte le prime 4: il Siracusa torna al successo con le tre reti alla Sancataldese, la Reggina resta in scia con la vittoria di Paternò; tre punti anche per Scafatese a Pompei e Sambiase di misura contro il Ragusa. Perde, invece, la Vibonese, che toppa in casa contro il Città di Sant’Agata e si allontana dal gruppo delle prime quattro.

Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie D, 26ª giornata

Domenica 2 marzo

Ore 14.30

Locri-Castrumfavara 0-1

Pompei-Scafatese 0-2

Ore 15.00

Akragas-Acireale 0-0

Licata-Enna 1-0

Nissa-Igea Virtus 3-0

Paternò-Reggina 0-1

Sambiase-Ragusa 2-1

Siracusa-Sancataldese 3-1

Vibonese-Sant’Agata 1-3

Classifica Serie D

Siracusa 60 Reggina 57 Scafatese 54 Sambiase 52 Vibonese 45 Nissa 39 Igea Virtus 36 Paternò 34 Castrumfavara 33 Ragusa 32 Pompei 28 Acireale 27 Enna 27 Sant’Agata 25 Sancataldese 24 Locri 23 Licata 23 Akragas 15

Prossimo turno Serie D (27ª giornata)

Domenica 9 marzo

Ore 14:30

Acireale-Licata

Castrumfavara-Pompei

Enna-Siracusa

Igea Virtus-Sambiase

Reggina-Akragas

Sant’Agata-Paternò

Sancataldese-Locri

Scafatese-Nissa

Ragusa-Vibonese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.