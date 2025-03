Reggina, vittoria pesante a Paternò: Adejo sbroglia un match complicatissimo e sofferto

StrettoWeb

Reggina vittoriosa a Paternò: questo pomeriggio finisce 0-1, con una rete di Adejo (prima stagionale) all’ora di gioco. Match sofferto, difficile, che si gioca sui nervi e che necessita di un episodio per sbloccarlo. Per questo i tre punti risultano molto pesanti, anche alla luce del ritorno alla vittoria del Siracusa e dei successi di Scafatese e Sambiase. Per gli amaranto è la nona vittoria in trasferta, nessuno come Barillà e compagni fuori dal Granillo.

La partita

La gara si conferma complicata, ostica, forse anche più del previsto. Il Paternò, squadra davvero difficile da affrontare in casa – dove ha uno score da alta classifica – la mette sull’agonismo, sull’intensità. Insomma, la classica compagine di Serie D: prova a innervosire, gioca molto al limite del giallo (che in qualche caso l’arbitro avrebbe potuto estrarre), perde qualche secondo anche nelle piccole pause, ma soprattutto si mostra solida e organizzata dietro, rimanendo stretta e facendo tanta densità in mezzo. Soluzione che paga e che mette in difficoltà la Reggina, incapace di sfondare negli ultimi 16 metri ma anche in fase di costruzione.

E non è tutto. Il Paternò, infatti, rischia anche di passare, con l’occasione più importante di tutto il primo tempo: negli sviluppi di un piazzato, dopo una mischia, Viglianisi ha sui piedi quasi un rigore in movimento, che prova a piazzare, colpendo la traversa. Nonostante i tanti uomini a difendere la porta, i siciliani si mostrano pericolosi anche quando c’è da offendere, intimorendo un avversario meno brillante del solito. Alla squadra di Trocini serve un episodio, l’unico modo per sbloccare un match decisamente orientato verso lo 0-0.

L’episodio, quasi una fiammata improvvisa, arriva da piazzato, all’ora di gioco. Corner da destra, sul primo palo la spizza di testa Adejo, quanto basta per buttarla dentro. Nel momento più complesso, mentre la gara sembrava indirizzarsi verso lo stallo – così come voleva il Paternò – gli amaranto trovano un gol pesantissimo, in un campo difficile e in un momento tutt’altro che semplice della gara. La rete ovviamente cambia il copione del match: la strategia del Paternò, che aveva pagato almeno fino allo 0-0, complica i piani dei siciliani, che vanno in difficoltà quando c’è da attaccare, tenuti bene a bada dalla Reggina, che sfiora anche il raddoppio con Barillà (traversa di testa). Nel finale succede poco, al netto dell’arrembaggio locale e di qualche colpo di troppo. Alla fine la Reggina può esultare: così rimane a -3 dal Siracusa e tiene a debita distanza la Scafatese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.