Risultati Serie D: clamoroso tonfo interno della Scafatese, ok Siracusa e Vibonese. La classifica

Il girone I di Serie D entra nel vivo e, a sette giornate dalla fine, comincia a delinearsi. Il 27° turno, quello odierno, conferma probabilmente la corsa a due per il primo posto tra Siracusa e Reggina, sempre distanziate da 3 punti. Ok gli aretusei, che sbancano Enna per 0-2; bene anche gli amaranto, che regolano con lo stesso risultato il fanalino di coda Akragas. Il clamoroso risultato di giornata è quello della Scafatese, che perde in casa contro l’Enna per 1-2 subendo le reti nel finale. Così i campani si allontanano (-6) dalla seconda posizione. In zona alta perde anche il Sambiase, in casa dell’Igea Virtus, mentre vincono Vibonese e Paternò.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D, 27ª giornata

Domenica 9 marzo

Ore 14:30

Scafatese-Nissa 1-2

Ore 15:00

Acireale-Licata 3-1

Castrumfavara-Pompei 0-1

Enna-Siracusa 0-2

Igea Virtus-Sambiase 1-0

Reggina-Akragas 2-0

Sant’Agata-Paternò 2-3

Sancataldese-Locri 2-1

Ragusa-Vibonese 0-1

Classifica Serie D

Siracusa 63 Reggina 60 Scafatese 54 Sambiase 52 Vibonese 48 Nissa 42 Igea Virtus 39 Paternò 37 Castrumfavara 33 Ragusa 32 Pompei 31 Acireale 30 Sancataldese 27 Enna 27 Sant’Agata 25 Locri 23 Licata 23 Akragas 15

Prossimo turno Serie D (28ª giornata)

Domenica 23 marzo

Ore 14:30

Akragas-Licata

Locri-Igea Virtus

Nissa-Sant’Agata

Paternò-Enna

Pompei-Ragusa

Sambiase-Reggina

Sancataldese-Scafatese

Siracusa-Castrumfavara

Vibonese-Acireale

