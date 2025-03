La Reggina rispetta il pronostico pur senza brillare: 2-0 all’Akragas

StrettoWeb

Nessuna sorpresa. La Reggina rispetta il pronostico e batte il fanalino di coda Akragas nel quasi testa-coda del girone I di Serie D. 2-0 il risultato finale, non con qualche difficoltà per gli uomini di Trocini, che la sbloccano soltanto nella ripresa. Primo tempo bloccatissimo, lento e brutto, soprattutto per via di un avversario – quello siciliano – chiuso a difesa del pari. La scelta De Felice dal primo minuto non paga, infatti è con l’ingresso di Barranco che il risultato cambia, ad inizio secondo tempo. Nella fase finale, poi, il raddoppio di Urso, neo entrato anch’egli nella ripresa.

Nelle ultime settimane, pur rimanendo vincente, la Reggina fa trasparire un atteggiamento diverso: meno brillante ma più cinico. Lo dimostrano le vittorie senza goleada e una mole di occasioni minore rispetto al periodo produttivo tra fine 2024 e inizio 2025. Da inizio stagione, la squadra ha speso tanto in termini di energie e non per niente mister Trocini sta cominciando a far ruotare qualche elemento. Si è sentita, in mezzo al campo, l’assenza per squalifica di Porcino, così come quella di Barranco, appunto, che dopo il suo ingresso l’ha messa dentro alla prima occasione.

Non cambia nulla rispetto alla posizione nei confronti della capolista Siracusa, vincente a Enna per 0-2. Il clamoroso tonfo interno della Scafatese, invece, permette agli amaranto di allontanare i campani di Atzori. A corredo dell’articolo, le immagini della sfida.

