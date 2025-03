Risultati Serie C, la Casertana stravince e torna a +6 sul Messina: la nuova classifica

StrettoWeb

Se il Messina è in un buon momento e vince segnando tanto, la Casertana non è da meno. Dopo poche ore, annullato il -3 dei biancoscudati sui campani, che battono per 4-0 il Foggia e tornano a +6 sui diretti concorrenti. Ricordiamo che se i punti tra le due squadre sono più di 8, i playout non si disputano. Tornando ai risultati, nell’altra sfida delle 17.30 il Picerno batte 2-0 il Sorrento.

Risultati 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura 3-1

Crotone-Latina 4-0

Ore 17:30

Casertana-Foggia 4-0

Picerno-Sorrento 2-0

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli

Trapani-Catania

Ore 17:30

Potenza-Giuliano

Avellino-Benevento

Classifica Serie C Girone C

Avellino 60** Audace Cerignola 58** Monopoli 53* Crotone 51 Benevento 46* Potenza 44** Catania 44* Picerno 44 Giugliano 38** Cavese 38* Juventus U23 38 Altamura 34* Trapani 32** Sorrento 32* Foggia 30 Latina 28* Casertana 25* ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Riposano: Juventus U23 e Cavese

Programma 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno

Juventus U23-Crotone

Latina-Trpani

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Latina-Trapani

Cavese-Audace Cerignola

Monopoli-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina

Ore 20:30

Catania-Avellino

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano-Casertana

